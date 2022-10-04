Пьяный житель Тульской области вломился в чужой дом чтобы поспать, и избил жившего там мужчину Фото: Архив "КП"

В Щекино 40-летний мужчина обвиняется в незаконном проникновении в жилище и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как установило следствие, в ночь с 29 на 30 августа 2022 года пьяный обвиняемый решил забраться в чужой дом на улице Трудовой в Щекино, чтобы там поспать. Так что он разбил окно на террасе, открыл изнутри дверь и ввалился в дом, что разумеется не понравилось живущим в этом доме мужчине и женщине. Они потребовали от незваного гостя покинуть дом, но злоумышленник разозлился и избил мужчину, переломав ему ребра и нанеся еще ряд травм, все вместе было позднее квалифицировано как вред здоровью средней тяжести.

В настоящее следователи СК собрали достаточно доказательств причастности обвиняемого к преступлению. В ходе следствия он признал свою вину в содеянном. Уголовное дело направлено прокурору Щекино для принятия решения.