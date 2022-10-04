Десятки домов в Туле останутся без электричества 5 октября Фото: Архив "КП"

5 октября несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Бондаренко, 39;

с 09:00 до 17:00 - ул. Максимовского, 1, 3, 5; ул. Мосина, 6; ул. Рязанская, 24-а; ул. Овражная, 3, 7, 8; ул. Н. Волоховская, 1-63, 1-а-д; п. Горелки: Московское ш., 25-41 (нечётн.); ул. Декабристов, 15-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.); ул. Марата, 119, 119-а, 121; ул. Степанова, 144, 146, 148, 150;

с 12:00 до 14:30 - ул. Кутузова, 108, 108-в, 110, 110-а, 110-б, 112; ул. Волкова, 13-а, 13-б; ул. Металлургов, 38-а.