В Тульской области в сентябре родились Мигель, Светлолика и Мелисса

В комитете по делам ЗАГС по Тульской области сообщают, что за сентябрь в регионе родилось 806 детей, из них - 392 девочки и 414 мальчиков.

Из тех имен, которые туляки выбрали для своих новорожденных в сентябре самыми популярными стали у мальчиков Александр, Артем, Дмитрий, Иван, Максим и Михаил, а у девочек - Анна, Арина, Варвара, Вероника, Виктория, Мария и София.

Среди самых редких встретились Мигель, Мартин, Моисей, Станислава, Светлолика и Мелисса.