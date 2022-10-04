В Тульской области столкнулись Chevrolet и Lada: пострадал мужчина Фото: материалы пресс-служб

3 октября в 18:00 на 52-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» в Узловском районе Тульской области в ДТП пострадал человек.

По предварительной информации, 29-летний молодой человек на автомобиле Chevrolet Cruze на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю Lada 211340 под управлением 28-летнего молодого человека и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada, который после оказания медицинской помощи был отпущен.