Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 октября 2022 11:46

В Тульской области столкнулись Chevrolet и Lada: пострадал мужчина

Предварительно, иномарка не уступила дорогу автомобилю Lada
Источник:kp.ru
В Тульской области столкнулись Chevrolet и Lada: пострадал мужчина

В Тульской области столкнулись Chevrolet и Lada: пострадал мужчина

Фото: материалы пресс-служб

3 октября в 18:00 на 52-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» в Узловском районе Тульской области в ДТП пострадал человек.

По предварительной информации, 29-летний молодой человек на автомобиле Chevrolet Cruze на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю Lada 211340 под управлением 28-летнего молодого человека и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada, который после оказания медицинской помощи был отпущен.