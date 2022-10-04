Тулячка лишилась квартиры из-за кредиторов: прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве Фото: Архив "КП"

Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку, которая установила, что сотрудники кредитной организации, воспользовавшись юридической неграмотностью 54-летней пенсионерки, в конечном итоге оставили ее без денег и без квартиры. Женщина обратилась в организацию зимой 2019 года за займом в 110 тысяч рублей, и сотрудники компании ввели пенсионерку в заблуждение относительно суммы займа, составившей по договору якобы беспроцентного займа 230 тысяч рублей, а также условий договора, заключенного под залог ее единственного жилья. В результате, не сумев выплатить долг, который спустя 3 месяца превратился в сумму больше 640 тысяч рублей, женщина лишилась жилья.

По материалам проверки прокуратуры следственный орган возбудил уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного организованной группой, и повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение. Ход и результаты расследования которого находятся на контроле в межрайонной прокуратуре.