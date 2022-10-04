Двое детей были госпитализированы после ДТП с "перевертышем" в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

3 октября в 8:10 на 51-м километре автодороги «Лопатково-Ефремов» в Тепло-Огаревском районе Тульской области произошло серьезное ДТП.

По предварительной информации, 41-летний мужчина на автомобиле Renault Logan съехал с дороги в левый кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадали водитель, 40-летняя пассажирка автомобиля - оба были отпущены после оказания медицинской помощи, - а также два ребенка: – 10-летний и 7-летний мальчики, которых госпитализировали с различными травмами.

В момент происшествия все участники дорожно-транспортного происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности.