За сутки в Тульской области на 4 октября коронавирусом заразился 171 человек Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 4 октября, 11:15, в Тульской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом - за последние сутки выявили 171 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 184 050 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 38 человек.

300 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 174 060.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 311 человек.