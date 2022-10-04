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Общество4 октября 2022 8:40

Как туляки могут узнать, есть ли они или их близкие в списках частичной мобилизации

Официальный ответ на этот часто задаваемый вопрос дали на официальном сайте Объясняем.РФ
Источник:kp.ru
Как туляки могут узнать, есть ли они или их близкие в списках частичной мобилизации

Как туляки могут узнать, есть ли они или их близкие в списках частичной мобилизации

Фото: материалы пресс-служб

К сожалению, короткий ответ на вопрос - как узнать, числится ли родственник в списках по частичной мобилизации - "никак". Как пояснили на сайте Объясняем.РФ, родственникам и другим доверенным лицам информация о призыве по мобилизации гражданина не может быть предоставлена, так как относится к информации ограниченного доступа.

Узнать о включении в списки по мобилизации можно только по факту вручения повестки гражданину.

Другие вопросы о частичной мобилизации родственники военнослужащих могут задать по горячей линии 122. Также действуют горячие линии Минобороны РФ:

- 8 (800) 301-16-36;

- 8 (800) 100-77-07;

- 8 (495) 498-43-54.

Также в Тульской области действует горячая линия региональной прокуратуры по вопросам правовых нарушений в ходе мобилизации: 8 (4872) 36-43-07, 36-31-58.