В Щекино Тульской области нетрезвый мужчина угнал чужую «Мазду 3» Фото: Архив "КП"

2 октября в городе Щекино сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали угонщика.

Сообщение, что на улице Заводская неизвестный гражданин угнал автомобиль «Мазда 3», поступило росгвардейцам во время патрулирования улиц, а вскоре один из нарядов Росгвардии обнаружил разыскиваемый автомобиль, который ехал по улице Шахтерской.

За рулем автомобиля находился ранее судимый местный житель с явными признаками опьянения. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали нарушителя сотрудникам ДПС.