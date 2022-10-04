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Происшествия4 октября 2022 8:17

В Щекино Тульской области нетрезвый мужчина угнал чужую «Мазду 3»

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицы
Источник:kp.ru
В Щекино Тульской области нетрезвый мужчина угнал чужую «Мазду 3»

В Щекино Тульской области нетрезвый мужчина угнал чужую «Мазду 3»

Фото: Архив "КП"

2 октября в городе Щекино сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали угонщика.

Сообщение, что на улице Заводская неизвестный гражданин угнал автомобиль «Мазда 3», поступило росгвардейцам во время патрулирования улиц, а вскоре один из нарядов Росгвардии обнаружил разыскиваемый автомобиль, который ехал по улице Шахтерской.

За рулем автомобиля находился ранее судимый местный житель с явными признаками опьянения. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали нарушителя сотрудникам ДПС.