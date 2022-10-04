В Туле на улице Пузакова столкнулись троллейбус и легковой автомобиль Фото: соцсети

Накануне, 3 октября, в Туле на улице Пузакова столкнулись троллейбус, шедший по маршруту №5, и автомобиль Haval, об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

В результате столкновения оба транспортных средства получили повреждения, но никто из людей не пострадал.

В Туле на улице Пузакова столкнулись троллейбус и легковой автомобиль Фото: соцсети