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Происшествия4 октября 2022 6:17

В Туле на улице Пузакова столкнулись троллейбус и легковой автомобиль

предварительно, никто из людей при столкновении не пострадал
Источник:kp.ru
В Туле на улице Пузакова столкнулись троллейбус и легковой автомобиль

В Туле на улице Пузакова столкнулись троллейбус и легковой автомобиль

Фото: соцсети

Накануне, 3 октября, в Туле на улице Пузакова столкнулись троллейбус, шедший по маршруту №5, и автомобиль Haval, об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

В результате столкновения оба транспортных средства получили повреждения, но никто из людей не пострадал.

В Туле на улице Пузакова столкнулись троллейбус и легковой автомобиль Фото: соцсети

В Туле на улице Пузакова столкнулись троллейбус и легковой автомобиль

В Туле на улице Пузакова столкнулись троллейбус и легковой автомобиль

Фото: соцсети