В Туле на улице Пузакова столкнулись троллейбус и легковой автомобиль
Фото: соцсети
Накануне, 3 октября, в Туле на улице Пузакова столкнулись троллейбус, шедший по маршруту №5, и автомобиль Haval, об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
В результате столкновения оба транспортных средства получили повреждения, но никто из людей не пострадал.
В Туле на улице Пузакова столкнулись троллейбус и легковой автомобиль Фото: соцсети
В Туле на улице Пузакова столкнулись троллейбус и легковой автомобиль
Фото: соцсети