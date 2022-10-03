В Туле в Прилепах погиб 56-летний мужчина на квадроцикле Фото: Архив "КП"

2 октября в 18:35 в деревне Прилепы в Туле произошло смертельное ДТП с участием квадроциклиста.

По информации Госавтоинспекции, 56-летний мужчина на незарегистрированном в установленном порядке квадроцикле Yamaha не выбрал безопасную для движения скорость и опрокинулся.

В результате ДТП водитель квадроцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. В момент происшествия мужчина был без шлема и защитной экипировки.