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Общество3 октября 2022 14:45

В Баташевском саду и Рогожинском парке Тулы в ноябре появятся туалеты

Сейчас ведется подключение их к канализационной и водопроводной системе
Источник:kp.ru
В Баташевском саду и Рогожинском парке Тулы в ноябре появятся туалеты

В Баташевском саду и Рогожинском парке Тулы в ноябре появятся туалеты

Фото: материалы пресс-служб

В Баташевском саду и Рогожинском парке в Туле появятся новые туалеты, сообщает пресс-служба Тульских парков.

Так, туалеты, уже достаточно давно установленные в Баташевском саду, сейчас подключают к канализационной и водопроводной системам. В Рогожинском парке культуры и отдыха имени Тульского рабочего полка также ведется подключение туалета к коммуникациям.

Планируется, что работы завершатся в ноябре.