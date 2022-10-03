В Баташевском саду и Рогожинском парке Тулы в ноябре появятся туалеты Фото: материалы пресс-служб

В Баташевском саду и Рогожинском парке в Туле появятся новые туалеты, сообщает пресс-служба Тульских парков.

Так, туалеты, уже достаточно давно установленные в Баташевском саду, сейчас подключают к канализационной и водопроводной системам. В Рогожинском парке культуры и отдыха имени Тульского рабочего полка также ведется подключение туалета к коммуникациям.

Планируется, что работы завершатся в ноябре.