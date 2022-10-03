В центре Тулы автомобилист на Fiat сбил 16-летнюю девушку на самокате Фото: материалы пресс-служб

1 октября в 13:00 на улице Демонстрации в Туле произошло ДТП с участием пешехода.

По предварительной информации, 50-летний мужчина на автомобиле Fiat Albea сбил несовершеннолетнего пешехода – 16-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

В результате ДТП пострадала девушка-пешеход, которая была отпущена после оказания медицинской помощи.