В Туле в столкновении Renault и Lifan пострадали две девочки-подростка Фото: материалы пресс-служб

30 сентября в 07:29 произошло ДТП на улице Декабристов в Туле.

По предварительной информации, 36-летний мужчина на автомобиле Renault Logan при движении задним ходом столкнулся с автомобилем Lifan 214813 под управлением 29-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали две несовершеннолетние пассажирки автомобиля Renault – 14-летняя и 11-летняя девочки. После оказания медицинской помощи они были отпущены. В момент происшествия пострадавшие находились на заднем пассажирском сиденье, были пристегнуты штатными ремнями безопасности.