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Общество3 октября 2022 13:36

Белые, рыжики и маслята: в Тульской области наступил грибной сезон

В соцсетях грибники делятся фотографиями улова
Источник:kp.ru
Белые, рыжики и маслята: в Тульской области наступил грибной сезон

Белые, рыжики и маслята: в Тульской области наступил грибной сезон

Фото: соцсети

3 октября отмечается Всемирный день грибника, и, как сообщают жители Тульской области, к этому дню в лесах региона действительно "пошли " грибы. В соцсетях грибники делятся фотографиями улова - собирают и маслята, и опята, и белые грибы и подосиновики, и даже мухоморы.

В соцсетях грибники делятся фотографиями улова

В соцсетях грибники делятся фотографиями улова

Фото: соцсети

Любители тихой охоты набирают ведрами и корзинами грибы на границе Ефремовского района и Липецкой области, в Ленинском, Кимовском, Киреевском, Узловском и Суворовском районах.

В соцсетях грибники делятся фотографиями улова

В соцсетях грибники делятся фотографиями улова

Фото: соцсети