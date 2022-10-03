Белые, рыжики и маслята: в Тульской области наступил грибной сезон Фото: соцсети

3 октября отмечается Всемирный день грибника, и, как сообщают жители Тульской области, к этому дню в лесах региона действительно "пошли " грибы. В соцсетях грибники делятся фотографиями улова - собирают и маслята, и опята, и белые грибы и подосиновики, и даже мухоморы.

В соцсетях грибники делятся фотографиями улова Фото: соцсети

Любители тихой охоты набирают ведрами и корзинами грибы на границе Ефремовского района и Липецкой области, в Ленинском, Кимовском, Киреевском, Узловском и Суворовском районах.