50-летний житель Плеханово в Туле стал жертвой мошенников и перевел им 505 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Тульской области продолжают действовать мошенники: так, за прошедшие выходные дни трое граждан по их вине лишились 539 тысяч рублей.

Несмотря на информированность о фактах и способах мошенничеств, жители нашего региона сами передают деньги преступникам. На сегодня чаще всего злоумышленники звонят потерпевшим, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривают граждан перечислить денежные средства на указанные ими банковские счета или номера сотовых телефонов.

50-летний житель Плеханово, которому позвонили якобы «представители» банка, испугался возможных мошеннических действий с его банковским счётом и перевел 505 тысяч рублей на продиктованный ему неизвестный счёт.

18-летний туляк стал жертвой обмана при покупке аккаунта в одной из популярных мобильных игр. После того, как молодой человек перевел продавцу 10 тысяч рублей, тот перестал выходить на связь.

В Киреевске 18-летняя студентка потеряла 17 тысяч рублей при продаже свадебного платья на одной из интернет-площадок бесплатных объявлений. Потенциальный покупатель убедил потерпевшую открыть онлайн счет для оплаты покупки и активировать его, пополнив баланс. После совершения всех действий и передачи реквизитов, деньги ушли к злоумышленнику.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию. В разговоре с полицейскими все потерпевшие сообщили, что знали о подобного рода мошенничествах из СМИ.