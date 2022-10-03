В Туле безработный взял у прохожего телефон "позвонить" и скрылся Фото: Архив "КП"

В дежурную часть полиции в Туле с заявлением обратился 29-летний туляк, который пояснил, что недалеко от его дома у него незнакомец обманом выманил смартфон - попросив "позвонить" - и скрылся.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался нигде не работающий ранее судимый 43-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном, похищенный телефон у него обнаружили и изъяли.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.