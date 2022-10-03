В Туле осудят 13 человек, организовавших в городе три игорных притона Фото: Архив "КП"

В Туле 13 человек обвиняются, в зависимости от роли каждого, в незаконных организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета.

В ходе следствия установлено, что в 2020-2021 годах 13 граждан, в число которых входили организатор, администраторы и операторы-кассиры, организовали на территории Тулы три компьютерных клуба – на улицах Октябрьской, Металлургов и Красноармейском проспекте. Разместив в них игровое оборудование, злоумышленники незаконно проводили азартные игры на деньги. Их деятельность пресекли сотрудники полиции. Общий доход от незаконной игровой деятельности составил более 1,8 млн рублей.

Следователи собрали все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых к преступлению. В ходе следствия все обвиняемые признали свою вину в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Тульской области для принятия решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Кроме того, для возможности обеспечения исполнения приговора суда в виде штрафа следователи наложили арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 650 тысяч рублей.

Трех обвиняемых, среди которых организатор преступления, заключили под стражу, остальных фигурантов поместили под подписку о невыезде.