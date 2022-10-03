В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» - «Алания» Фото: Архив "КП"

В Туле сегодня, 3 октября, стартовала продажа билетов на домашнюю игру тульского «Арсенала» и владикавказской «Алании», которая пройдет на Центральном стадионе в рамках 13 тура в следующий понедельник, 10 октября.

Кассы стадиона работают с 13:00 до 19:00. В день матча также можно будет купить билеты с 12:00 до 20:15.

Встреча стартует в 19:30, а с 18:00 на территории стадиона будет работать фан-зона.

Сейчас на счету команды из Северной Осетии 25 очков и первое место в турнирной таблице. «Арсенал» отстает от нее на 3 очка.