35-летний безработный житель Новомосковска в Тульской области украл из магазина косметику Фото: Архив "КП"

В Новомосковске в дежурную часть полиции обратилась с заявлением о краже директор одного из сетевых магазинов города. Женщина пояснила, что из торгового зала по улице Мира пропали косметические товары различного наименования.

При проверке и просмотре записей камер видеонаблюдения на территории магазина полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 35-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.