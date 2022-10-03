Стал известен график отключения газа в домах туляков в октябре
Фото: Архив "КП"
В октябре специалисты компании «Тулагоргаз» продолжат работу по техническому обслуживанию газовых плит, колонок и котлов туляков и по проверке герметичности газопроводов.
Для проведения этих работ потребуется временная приостановка газоснабжения, временной интервал которой напрямую зависит от того, как быстро сотрудники компании получат доступ в квартиры для выполнения работ.
Если по какой-то причине потребитель не может присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
3 октября
с 12:00 до 18:00
- ул. Оружейная, 7-а.
- ул. Оружейная, 7-б.
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 29-а.
- ул. Немцова, 1.
4 октября
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 29-а.
5 октября
с 12:00 до 18:00
- 7-й пр. Мясново, 63-а.
с 13:00 до 17:00
- ул. Староникитская, 89, корпус 1.
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 29-а.
- ул. Немцова, 1.
6 октября
с 14:00 до 17:00
- пер. Шевченко, 6-а.
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 29-а.
10 октября
с 12:00 до 18:00
- ул. М. Тореза, 7, подъезды №№ 1, 2.
11 октября
с 12:00 до 18:00
- Городской пер., 33.
- ул. М. Тореза, 7, подъезды №№ 3, 4.
12 октября
с 12:00 до 18:00
- пер. Н. Руднева, 7.
18 октября
с 12:00 до 18:00
- ул. Академика Павлова, 1-а.
- ул. Дм. Ульянова, 15, подъезды №№ 1, 2.
13 октября
с 12:00 до 18:00
- ул. Дм. Ульянова, 15, подъезды №№ 3, 4.
17 – 19 октября
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 110-а.
24 октября
с 12:00 до 18:00
- ул. Н. Руднева, 59.
с 10:00 до 17:00
- ул. Бардина, 14.