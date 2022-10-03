Стал известен график отключения газа в домах туляков в октябре Фото: Архив "КП"

В октябре специалисты компании «Тулагоргаз» продолжат работу по техническому обслуживанию газовых плит, колонок и котлов туляков и по проверке герметичности газопроводов.

Для проведения этих работ потребуется временная приостановка газоснабжения, временной интервал которой напрямую зависит от того, как быстро сотрудники компании получат доступ в квартиры для выполнения работ.

Если по какой-то причине потребитель не может присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

3 октября

с 12:00 до 18:00

- ул. Оружейная, 7-а.

- ул. Оружейная, 7-б.

с 10:00 до 17:00

- ул. Кутузова, 29-а.

- ул. Немцова, 1.

4 октября

с 10:00 до 17:00

- ул. Кутузова, 29-а.

5 октября

с 12:00 до 18:00

- 7-й пр. Мясново, 63-а.

с 13:00 до 17:00

- ул. Староникитская, 89, корпус 1.

с 10:00 до 17:00

- ул. Кутузова, 29-а.

- ул. Немцова, 1.

6 октября

с 14:00 до 17:00

- пер. Шевченко, 6-а.

с 10:00 до 17:00

- ул. Кутузова, 29-а.

10 октября

с 12:00 до 18:00

- ул. М. Тореза, 7, подъезды №№ 1, 2.

11 октября

с 12:00 до 18:00

- Городской пер., 33.

- ул. М. Тореза, 7, подъезды №№ 3, 4.

12 октября

с 12:00 до 18:00

- пер. Н. Руднева, 7.

18 октября

с 12:00 до 18:00

- ул. Академика Павлова, 1-а.

- ул. Дм. Ульянова, 15, подъезды №№ 1, 2.

13 октября

с 12:00 до 18:00

- ул. Дм. Ульянова, 15, подъезды №№ 3, 4.

17 – 19 октября

с 10:00 до 17:00

- ул. Кутузова, 110-а.

24 октября

с 12:00 до 18:00

- ул. Н. Руднева, 59.

с 10:00 до 17:00

- ул. Бардина, 14.