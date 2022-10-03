В Туле из-за коммунальной аварии два района города останутся без воды 3 октября Фото: Архив "КП"

3 октября в Туле сразу на двух участках сети холодного водоснабжения пройдут аварийно-восстановительные работы, которые приведут к временному отключению холодной воды по ряду адресов.

Так, с 11.00 до окончания работ прекращена подача холодной воды по улице 9 Мая, 6 и 8, из-за работ возле дома №6 по этой же улице.

А из-за работ по улице Войкова, 4 с 14.30 до окончания работ холодной воды не будет по адресам:

- ул. Пирогова (от Советской до Л.Толстого),

- ул. Колетвинова (от Буденного до Оборонной),

- Хлебная площадь (от Колетвинова до Пирогова),

- ул.Войкова,

- Хлебная, 6в (котельная) и 6а(баня).

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.