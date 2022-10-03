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Происшествия3 октября 2022 7:35

Судимая тулячка украла у знакомой банковскую карту и списала с нее 12 600 рублей

Теперь в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Источник:kp.ru
Судимая тулячка украла у знакомой банковскую карту и списала с нее 12 600 рублей

Судимая тулячка украла у знакомой банковскую карту и списала с нее 12 600 рублей

Фото: Архив "КП"

В Туле в полицию в Криволучье с заявлением о краже обратилась местная жительница. Она сообщила, что из ее квартиры пропала банковская карта, с которой позже списались 12 600 рублей.

В ходе проверки, в том числе с использованием записей камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что карту присвоила знакомая потерпевшей – ранее судимая 33-летняя тулячка.

В отделе полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.