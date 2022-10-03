Судимая тулячка украла у знакомой банковскую карту и списала с нее 12 600 рублей Фото: Архив "КП"

В Туле в полицию в Криволучье с заявлением о краже обратилась местная жительница. Она сообщила, что из ее квартиры пропала банковская карта, с которой позже списались 12 600 рублей.

В ходе проверки, в том числе с использованием записей камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что карту присвоила знакомая потерпевшей – ранее судимая 33-летняя тулячка.

В отделе полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.