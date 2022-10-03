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Происшествия3 октября 2022 7:16

В Туле из-за непогоды 2 октября затопило Красноармейский проспект

Кроме того, в Заречье и нескольких населенных пунктах Большой Тулы ветер и ливень вызвали отключение электричества
Источник:kp.ru
В Туле из-за непогоды 2 октября затопило Красноармейский проспект

В Туле из-за непогоды 2 октября затопило Красноармейский проспект

Фото: соцсети

Непогода, обрушившаяся на Тулу вечером 2 октября вызвала изрядные затруднения для туляков и принесла много работы аварийным службам.

Так, Красноармейский проспект оказался практически затоплен потоками дождевой воды - по свидетельствам очевидцев, машины погружались в воду по самые порожки или даже выше, а пешеходы брели в воде почти по колено. Фото и видео с места появились в тульских группах в соцсетях.

Кроме того, вечером гроза оставила без света часть тульского Заречья и больше количество поселков и деревень на севере Тулы. Впрочем, здесь электропитание удалось восстановить достаточно быстро, а вот в Веневском районе люди оставались без света несколько часов.