Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 7:04

Тулякам рассказали, как оформить бесплатную парковку на местах для инвалидов

Разрешение на парковку можно получить не только на личный автомобиль человека с инвалидностью, на и на такси, автомобиль друга или каршеринг
Источник:kp.ru
Тулякам рассказали, как оформить бесплатную парковку на местах для инвалидов

Тулякам рассказали, как оформить бесплатную парковку на местах для инвалидов

Бесплатная парковка на специальных парковочных местах предусмотрена для автомобилей, на которых передвигаются люди с инвалидностью — самостоятельно или с другим водителем. Право на льготу имеют:

- Инвалиды I и II группы

- Инвалиды III группы с ограничением способности к самостоятельному передвижению любой степени — это можно подтвердить записью в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА)

- Инвалиды III группы, которые до 1 июля 2020 г. получили знак «Инвалид» в бюро МСЭ

- Дети-инвалиды

Разрешение на парковку можно получить не только на личный автомобиль человека с инвалидностью, но и на такси, каршеринг, автомобиль родственника, друга или знакомого, который возит человека с инвалидностью.

Один человек может оформить бесплатную парковку только для одного автомобиля. При замене авто необходимо снова вносить сведения о нём в Федеральный реестр инвалидов. Придётся подать новое заявление, а предыдущее аннулируется автоматически.

Оформить бесплатную парковку можно на Госуслугах или лично в МФЦ. Необходимо подать заявление. Законные представители детей-инвалидов и недееспособных могут подать заявление только в МФЦ.

В заявлении укажите госномер, марку автомобиля и период, когда планируете пользоваться правом бесплатной парковки. Вы можете оформить парковку бессрочно или с указанием срока для разовых поездок. Минимум — на сутки. Если нужно изменить срок, подайте новое заявление — предыдущее аннулируется автоматически.

Для подачи в МФЦ понадобятся: паспорт человека с инвалидностью (для ребёнка — свидетельство о рождении), СНИЛС человека с инвалидностью, паспорт представителя и документ, подтверждающий его полномочия, если заявление подаёт представитель.

Подтверждение о внесении данных в Федеральный реестр инвалидов должно прийти в течение 15 минут.

Если подали заявление через Госуслуги, в личный кабинет придёт электронное уведомление и файл со знаком «Инвалид» для печати. Если подали заявление в МФЦ, сотрудники выдадут вам заверенное печатью уведомление о внесении автомобиля в реестр. Услуга бесплатная.

Пользоваться бесплатной парковкой можно в течение срока, указанного в заявлении, или до подачи нового заявления. При снятии инвалидности право на бесплатную парковку прекращается.

ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России