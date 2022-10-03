Тулякам рассказали, как оформить бесплатную парковку на местах для инвалидов

Бесплатная парковка на специальных парковочных местах предусмотрена для автомобилей, на которых передвигаются люди с инвалидностью — самостоятельно или с другим водителем. Право на льготу имеют:

- Инвалиды I и II группы

- Инвалиды III группы с ограничением способности к самостоятельному передвижению любой степени — это можно подтвердить записью в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА)

- Инвалиды III группы, которые до 1 июля 2020 г. получили знак «Инвалид» в бюро МСЭ

- Дети-инвалиды

Разрешение на парковку можно получить не только на личный автомобиль человека с инвалидностью, но и на такси, каршеринг, автомобиль родственника, друга или знакомого, который возит человека с инвалидностью.

Один человек может оформить бесплатную парковку только для одного автомобиля. При замене авто необходимо снова вносить сведения о нём в Федеральный реестр инвалидов. Придётся подать новое заявление, а предыдущее аннулируется автоматически.

Оформить бесплатную парковку можно на Госуслугах или лично в МФЦ. Необходимо подать заявление. Законные представители детей-инвалидов и недееспособных могут подать заявление только в МФЦ.

В заявлении укажите госномер, марку автомобиля и период, когда планируете пользоваться правом бесплатной парковки. Вы можете оформить парковку бессрочно или с указанием срока для разовых поездок. Минимум — на сутки. Если нужно изменить срок, подайте новое заявление — предыдущее аннулируется автоматически.

Для подачи в МФЦ понадобятся: паспорт человека с инвалидностью (для ребёнка — свидетельство о рождении), СНИЛС человека с инвалидностью, паспорт представителя и документ, подтверждающий его полномочия, если заявление подаёт представитель.

Подтверждение о внесении данных в Федеральный реестр инвалидов должно прийти в течение 15 минут.

Если подали заявление через Госуслуги, в личный кабинет придёт электронное уведомление и файл со знаком «Инвалид» для печати. Если подали заявление в МФЦ, сотрудники выдадут вам заверенное печатью уведомление о внесении автомобиля в реестр. Услуга бесплатная.

Пользоваться бесплатной парковкой можно в течение срока, указанного в заявлении, или до подачи нового заявления. При снятии инвалидности право на бесплатную парковку прекращается.

ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России