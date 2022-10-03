В Туле росгвардейцы задержали буйного пациента скорой помощи
Фото: Архив "КП"
Вечером накануне экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал неадекватного пациента скорой медицинской помощи на улице Михеева.
Сигнал поступил от дежурного пункта централизованной охраны - росгвардейцам сообщили, что пациент ведет себя буйно. Прибыв по указанному адресу, правоохранители выяснили, что неизвестный гражданин мешал врачам "скорой" выполнять свои обязанности: 38-летний мужчина,, явно нетрезвый, вел себя крайне вызывающе и агрессивно, а в адрес медиков выражался грубой нецензурной бранью.
Росгвардейцы задержали мужчину и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.