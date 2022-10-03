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Происшествия3 октября 2022 6:47

В Туле росгвардейцы задержали буйного пациента скорой помощи

Пьяный мужчина матерился в адрес врачей и вел себя агрессивно, не давая им выполнить свою работу
Источник:kp.ru
В Туле росгвардейцы задержали буйного пациента скорой помощи

В Туле росгвардейцы задержали буйного пациента скорой помощи

Фото: Архив "КП"

Вечером накануне экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал неадекватного пациента скорой медицинской помощи на улице Михеева.

Сигнал поступил от дежурного пункта централизованной охраны - росгвардейцам сообщили, что пациент ведет себя буйно. Прибыв по указанному адресу, правоохранители выяснили, что неизвестный гражданин мешал врачам "скорой" выполнять свои обязанности: 38-летний мужчина,, явно нетрезвый, вел себя крайне вызывающе и агрессивно, а в адрес медиков выражался грубой нецензурной бранью.

Росгвардейцы задержали мужчину и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.