Еще трое тульских студентов вернутся домой после ошибочной мобилизации Фото: Архив "КП"

В Тульской области по поручению губернатора региона продолжаются проверки случаев ошибочной мобилизации. Так, стало известно, что по результатам проверок еще трое тульских студентов вернутся домой из расположения воинских частей Рязани и Тулы.

Напомним, ранее домой уже вернули пять студентов-очников тульских колледжей.

Вопросы правомерности призыва по частичной мобилизации держит на личном контроле губернатор Алексей Дюмин. Глава региона поставил задачу муниципалитетам совместно с военными комиссариатами детально разбирать каждый случай призыва, чтобы исключить ошибки. Также в этой работе им помогает региональное отделение ОНФ.