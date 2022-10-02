Еще трое тульских студентов вернутся домой после ошибочной мобилизации
Фото: Архив "КП"
В Тульской области по поручению губернатора региона продолжаются проверки случаев ошибочной мобилизации. Так, стало известно, что по результатам проверок еще трое тульских студентов вернутся домой из расположения воинских частей Рязани и Тулы.
Напомним, ранее домой уже вернули пять студентов-очников тульских колледжей.
Вопросы правомерности призыва по частичной мобилизации держит на личном контроле губернатор Алексей Дюмин. Глава региона поставил задачу муниципалитетам совместно с военными комиссариатами детально разбирать каждый случай призыва, чтобы исключить ошибки. Также в этой работе им помогает региональное отделение ОНФ.