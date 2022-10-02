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Общество2 октября 2022 14:01

Еще трое тульских студентов вернутся домой после ошибочной мобилизации

Проведенная проверка позволила вернуть их из воинских частей Рязани и Тулы
Источник:kp.ru
Еще трое тульских студентов вернутся домой после ошибочной мобилизации

Еще трое тульских студентов вернутся домой после ошибочной мобилизации

Фото: Архив "КП"

В Тульской области по поручению губернатора региона продолжаются проверки случаев ошибочной мобилизации. Так, стало известно, что по результатам проверок еще трое тульских студентов вернутся домой из расположения воинских частей Рязани и Тулы.

Напомним, ранее домой уже вернули пять студентов-очников тульских колледжей.

Вопросы правомерности призыва по частичной мобилизации держит на личном контроле губернатор Алексей Дюмин. Глава региона поставил задачу муниципалитетам совместно с военными комиссариатами детально разбирать каждый случай призыва, чтобы исключить ошибки. Также в этой работе им помогает региональное отделение ОНФ.