В Тульской области при пожаре пострадала 77-летняя женщина Фото: материалы пресс-служб

2 октября в 11:29 стало известно о пожаре в Плавском районе Тульской области: там, на улице Шоссейной в поселке Советский загорелся многоквартирный дом.

На место происшествия выехали два пожарных расчета, которые справились с открытым огнем за 10 минут.

В результате пожара пострадала 77-летняя женщина, которая получила отравление продуктами горения. На кухне обгорела стена, закоптились две комнаты.

Причина пожара устанавливается.