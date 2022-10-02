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Происшествия2 октября 2022 11:17

В Тульской области при пожаре пострадала 77-летняя женщина

Пенсионерка получила отравление продуктами горения
Источник:kp.ru
В Тульской области при пожаре пострадала 77-летняя женщина

В Тульской области при пожаре пострадала 77-летняя женщина

Фото: материалы пресс-служб

2 октября в 11:29 стало известно о пожаре в Плавском районе Тульской области: там, на улице Шоссейной в поселке Советский загорелся многоквартирный дом.

На место происшествия выехали два пожарных расчета, которые справились с открытым огнем за 10 минут.

В результате пожара пострадала 77-летняя женщина, которая получила отравление продуктами горения. На кухне обгорела стена, закоптились две комнаты.

Причина пожара устанавливается.