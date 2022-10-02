В Тульской области при пожаре пострадала 77-летняя женщина
Фото: материалы пресс-служб
2 октября в 11:29 стало известно о пожаре в Плавском районе Тульской области: там, на улице Шоссейной в поселке Советский загорелся многоквартирный дом.
На место происшествия выехали два пожарных расчета, которые справились с открытым огнем за 10 минут.
В результате пожара пострадала 77-летняя женщина, которая получила отравление продуктами горения. На кухне обгорела стена, закоптились две комнаты.
Причина пожара устанавливается.