Городские службы Тулы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды Фото: Архив "КП"

По поручению главы администрации Тулы городские службы перевели в режим повышенной готовности. Это связано с прогнозом синоптиков о грядущей непогоде.

Напомним, по сообщениям синоптиков, в ночь со 2 на 3 октября ожидается сильный дождь (до 15 мм осадков) и порывы ветра до 18 метров в секунду.

В связи с грозящей непогодой, чтобы избежать несчастных случаев, тулякам рекомендуется не оставлять свои автомобили под деревьями и проводами.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам:

- 8 (4872) 47-20-34;

- 8 (4872) 47-20-37,

- 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).