Тульский «Арсенал» в выездном матче обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:1 Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 1 октября, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» прошла выездная игра тульского «Арсенала»: в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги туляки встретились с «Рубином» и победили - матч окончился со счетом 2:1 в пользу гостей.

В первом тайме на 35-й и 42-й минутах «Арсенал» забил голы в ворота противника, оба мяча оформил капитан и нападающий команды Евгений Луценко. После перерыва, на 69-й минуте, «Рубин» смог поразить ворота туляков, но сравнять счет так и не удалось.

По итогам матча «Арсенал» набрал 22 очка и поднялся в турнирной таблице на второе место. В следующем туре тульская команда сыграет с владикавказской «Аланией» дома.