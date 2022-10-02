На выезде из Тулы в серьезном ДТП с четырьмя автомобилями погибла пенсионерка Фото: соцсети

1 октября в 15:40 в спасательную службу сообщили о дорожно-транспортном происшествии в Туле на 99 км автодороги «Тула-Калуга-Михайлов-Рязань», недалеко от поворота на деревню Прудное.

По имеющейся информации, там столкнулись четырех автомобиля: грузовые КамАЗ и МАЗ и легковые Chevrolet Orlando и Renault Sandero. Обстоятельства столкновения уточняются, но уже известно, что в аварии пострадали четыре человека и погибла пожилая женщина, ехавшая в Renault.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и врачи скорой медицинской помощи, а также оперативная группа дорожной полиции.

Движение в направлении из города на длительное время было практически заблокировано.