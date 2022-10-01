В Туле эвакуировали общежитие ТГПУ из-за пожара: рядом загорелся сварочный баллон с ацетиленом Фото: Архив "КП"

В Туле около 13:30 сегодня, 1 октября, из здания общежития ТГПУ на улице Николая Руднева эвакуировали около 30 человек, как сообщает портал Myslo.

По предварительным данным, возле здания № 69, в котором расположено общежитие, загорелся сварочный баллон с ацетиленом. Тушить его выехали восемь пожарных расчетов, но в итоге несколько расчетов вернулись в часть, так как их помощь не потребовалась.