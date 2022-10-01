При содействии губернатора тульские швейные предприятия наращивают выпуск товаров на нужды вооруженных сил Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области около 300 предприятий легкой промышленности производят швейные изделия, в том числе - для вооруженных сил Российской Федерации. И в нынешних условиях многие эти предприятия решили нарастить объем выпускаемой продукции, а часть из тех, что до этого шили "гражданские" вещи, перепрофилировали свое производство на выпуск необходимых армии вещей: спальных мешков, баулов, носков, перчаток и другого.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил правительству региона оказывать этим предприятиям все необходимое содействие.

В правительстве отмечают, что продукция, которую изготавливают в нашей области, отвечает самым высоким стандартам производства. Кроме того, у нас работает несколько инновационных компаний, которые производят полиэфирное и полиамидное волокно, а также ткани особой прочности.