Метеопредупреждение из-за грозы объявлено в Тульской области на 1 октября
Фото: Архив "КП"
Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает жителей Тулы и области, что в ближайший час с сохранением в течение дня на территории региона местами ожидается гроза.
Управление МЧС России напоминает правила безопасного поведения при грозе:
Если вы находитесь в доме
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы находитесь на открытой местности
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.