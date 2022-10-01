Туляки пожаловались на "болото", оставшееся после ремонта теплотрассы Фото: соцсети

Туляки, живущие в многоквартирном доме №6 по улице Декабристов жалуются на халатное отношение коммунальных служб к своей работе.

Так, по словам жителей, рабочие в ходе ремонтных работ на теплотрассе разрыли часть двора, после ремонта забросали яму грунтом, но никак не перекрыли место разрытия. В результате рыхлая земля после первых же дождей превратилась в грязное месиво, которое автомобили, заезжающие на территорию, растащили колёсами грязь, в том числе на оставшийся асфальт.

Жители обращаются к представителям ответственных за решение этого вопроса компаний с просьбой прикрыть грунт хотя бы щебнем.