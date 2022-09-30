Житель Тульской области в пьяной ссоре убил знакомого, несколько раз ударив по голове телевизором Фото: Архив "КП"

В Туле отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тульской области завершил расследование дела в отношении 36-летнего жителя Суворовского района, который обвиняется в убийстве.

Следствие установило, что в ночь с 19 на 20 июля 2022 года в комнате общежития на ул. Ленинского Юбилея в Суворове обвиняемый выпивал со своим 37-летним знакомым. Между мужчинами вспыхнула ссора и злоумышленник избил потерпевшего руками и ногами, ударил ножом в шею,а также нанес множество удары по голове находившимся в комнате телевизором. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Закончив с потерпевшим, злоумышленник скрылся, но сотрудникам региональных управлений СК и МВД удалось в кратчайшие сроки задержать его.

Расследование уголовного дела завершено, следователи СК собрали все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к преступлению. В ходе следствия он признал свою вину в содеянном.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Тульской области для принятия решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.