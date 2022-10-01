Шестеро тульских спортсменов примут участие в Летних играх паралимпийцев Фото: материалы пресс-служб

Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» пройдут со 2 по 9 октября в Сочи, и в них примут участие шесть сильнейших параспортсменов ГУ ТО «Центр адаптивного спорта» в Туле.

Всего за медали поборются более 1800 спортсменов из России и стран СНГ, которые будут соревноваться в девяти видах спорта: лёгкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, шашки и шахматы. Участие в играх позволит членам сборных не терять соревновательный опыт и дух конкурентной борьбы.

Тульскую область представят:

Легкая атлетика

Волков Игорь Владимирович (спорт слепых),

Моисеев Даниил Александрович (спорт ПОДА),

Никишина Анастасия Николаевна (спорт ЛИН),

Меркулова Анна Андреевна (спорт ПОДА),

Плавание

Трунов Максим Максимович (спорт ПОДА),

Гущин Андрей Валерьевич (спорт слепых).

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