Туляков приглашают отпраздновать день рождения Экзотариума и поучаствовать в спектакле-инициации Фото: материалы пресс-служб

Первого октября тульский Экзотариум отпразднует свой день рождения: для гостей подготовлена насыщенная программа, в рамках которой каждый найдет себе занятие по душе.

На территории Тропической Экспозиции в парке празднование откроют в 12.00 музыканты, танцоры и цирковые артисты. На экспозиции гости познакомятся с самыми необычными питомцами, узнают неожиданные подробности об их жизни и привычках, поучаствуют в играх и экологических мастер-классах, порисуют и поиграют с аниматорами и обнимут символ зоопарка – большого и дружелюбного тираннозавра.

А кульминацией празднования станет вечерний иммерсивный спектакль-инициация "Птица Нгонгонго" от Театра-студии "МЮСЛИ". Через призму африканских мифов зрители познают секреты мироздания, узнают, почему вечен спор солнца и луны, и станут героями причудливых легенд о создании человека и животных.

Начало спектакля в 17.00, 18.15 и 19.15.

Стоимость участия в спектакле-инициации - 600 рублей для взрослых, 350 - для детей до 16 лет. Дополнительно к билету вход в зоопарк не оплачивается.

В день премьеры после 17.00 вход на экспозицию осуществляется только по билетам на спектакль.

В старой экспозиции, на улице Октябрьской, 26 гостей ждут с 12.00 до 16.00 экологические игры и мастер-классы, выставки "Змеиный марафон" и "Секретные материалы".