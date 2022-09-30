В Туле народных дружинников и казаков обучили основам несения службы на постах
Фото: материалы пресс-служб
В Туле на базе линейного отдела МВД России прошло обучение членов Добровольной народной дружины города.
Так, на занятиях народным дружинникам и казакам, входящим в состав ДНД, представители правоохранительных органов разъяснили:
- основы уголовного и административного законодательства по охране общественного порядка,
- последовательность действий при обнаружении взрывчатых веществ,
- особенности несения службы на постах и маршрутах патрулирования объектов железнодорожного транспорта.