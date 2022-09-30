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Общество30 сентября 2022 15:24

В Туле народных дружинников и казаков обучили основам несения службы на постах

Также им разъяснили законы по охране общественного порядка и последовательность действий при обнаружении взрывчатых веществ
Источник:kp.ru
В Туле народных дружинников и казаков обучили основам несения службы на постах

В Туле народных дружинников и казаков обучили основам несения службы на постах

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на базе линейного отдела МВД России прошло обучение членов Добровольной народной дружины города.

Так, на занятиях народным дружинникам и казакам, входящим в состав ДНД, представители правоохранительных органов разъяснили:

- основы уголовного и административного законодательства по охране общественного порядка,

- последовательность действий при обнаружении взрывчатых веществ,

- особенности несения службы на постах и маршрутах патрулирования объектов железнодорожного транспорта.