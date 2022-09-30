Трамвай в Туле сошел с рельсов из-за размытия грунта и просадки стыков рельсов Фото: соцсети

Стала известна причина ЧП с трамваем который сошел с рельсов сегодня в 14:55 при подъезде к остановке «Ново-Басово».

Как сообщила пресс-служба МКП «Тулгорэлеткротранс», причиной стали погодные условия: из-за дождей размыло грунт на этом участке трамвайных путей, из-за чего стыки рельсов просели.

На место оперативно прибыла ремонтная бригада, которая установила на рельсы вагон и подготовила к отправке в депо, а также провела восстановительные работы на путях.

По пути в депо в районе остановки «ул. Станиславского» трамвай повторно сошел рельсов, но ремонтная служба вернула его на пути. В настоящее время движение восстановлено.