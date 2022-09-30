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Происшествия30 сентября 2022 13:57

В Тульской области житель Тёплого украл из магазина пылесос

Полиции удалось задержать злоумышленника
Источник:kp.ru
В Тульской области житель Тёплого украл из магазина пылесос

В Тульской области житель Тёплого украл из магазина пылесос

Фото: Архив "КП"

Полиция в рабочем поселке Теплое установила подозреваемого в краже из магазина: ранее в дежурную часть с заявлением о краже обратилась директор одного из сетевых магазинов, которая пояснила, что из торгового зала по улице Советской неизвестный украл пылесос.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался 37-летний местный житель. Злоумышленник признался в содеянном.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.