В Тульской области житель Тёплого украл из магазина пылесос Фото: Архив "КП"

Полиция в рабочем поселке Теплое установила подозреваемого в краже из магазина: ранее в дежурную часть с заявлением о краже обратилась директор одного из сетевых магазинов, которая пояснила, что из торгового зала по улице Советской неизвестный украл пылесос.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался 37-летний местный житель. Злоумышленник признался в содеянном.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.