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Общество30 сентября 2022 13:33

Тульскую семью переселили из аварийного дома после вмешательства прокуратуры

Главе администрации внесли представление, после чего с заявителем - главой семьи - заключили договор социального найма
Источник:kp.ru
Тульскую семью переселили из аварийного дома после вмешательства прокуратуры

Тульскую семью переселили из аварийного дома после вмешательства прокуратуры

Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Тулы провела проверку по обращению туляка, живущего с семьей в доме, который в 2017 году признан аварийным и подлежащем сносу.

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Фото: материалы пресс-служб

Проверка установила, что, вопреки требованиям закона, администрация города не обеспечила заявителя и членов его семьи благоустроенным жильем, из-за чего они и вынуждены оставаться в непригодном для проживания помещении, что небезопасно для их жизни. Кроме того, ранее установленный срок расселения жителей дома администрацией Тулы был незаконно перенесен на более поздний.

Для устранения выявленных нарушений главе администрации внесли представление, по результатам рассмотрения которого с заявителем заключили договор социального найма жилого помещения, и семье предоставлена однокомнатная благоустроенная квартира.

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Фото: материалы пресс-служб

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Фото: материалы пресс-служб