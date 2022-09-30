Проект «Жизнь для других»: «ОПОРА РОССИИ» отметила 20-летие

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» отметила 20-летие со дня создания. 17 из них работает Тульское региональное отделение организации.

Члены организации имеют постоянный доступ к самой оперативной информации об изменениях в законодательстве, вводимых мерах федеральной и региональной поддержки, возможностях для развития бизнеса.

«В нынешней ситуации предпринимателям нужно постоянно держать руку на пульсе и быть в курсе всех новых трендов: заходить на маркетплейсы, использовать современные технологии, проводить импортозамещение, выходить на новые рынки. Сегодня это единственный путь, который ведет к успеху. В свою очередь мы пересматриваем подходы в работе организации и становимся институтом развития бизнеса», - подчеркнул председатель ТРО «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов.

В структуру регионального отделения входят профильные комитеты и комиссии. Самое молодое подразделение – специализируется на поддержке начинающих предпринимателей из числа молодёжи. По его инициативе в регионе учреждена ежегодная бизнес-премия «Открытие года», направленная на выявление и поддержку запускающихся бизнес-проектов.

В этом году «Опора России» запустила новый проект «Я сам» для людей с ограниченными возможностями, заинтересованными в создании своего бизнеса.

О возможностях организации и реализуемых проектах Михаил Глухов рассказал в проекте «Жизнь для других»: YouTube, RuTube, ВКонтакте.