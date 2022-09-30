Житель Щекино Тульской области тайно оформил на мать три онлайн-кредита
Фото: Архив "КП"
Как установили сотрудники полиции Щекинского района, 33-летний нигде не работающий ранее судимый житель Первомайского причастен к трем фактам мошенничества.
Жертвой действий мужчины стала его 57-летняя мать: предположительно, получив персональные данные женщины, он в тайне от нее оформил три онлайн-кредита на ее имя. Общая сумма ущерба составила 42 тысячи рублей.
Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».