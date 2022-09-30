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Происшествия30 сентября 2022 12:18

Житель Щекино Тульской области тайно оформил на мать три онлайн-кредита

Сам мужчина является безработным и ранее был судим
Источник:kp.ru
Житель Щекино Тульской области тайно оформил на мать три онлайн-кредита

Житель Щекино Тульской области тайно оформил на мать три онлайн-кредита

Фото: Архив "КП"

Как установили сотрудники полиции Щекинского района, 33-летний нигде не работающий ранее судимый житель Первомайского причастен к трем фактам мошенничества.

Жертвой действий мужчины стала его 57-летняя мать: предположительно, получив персональные данные женщины, он в тайне от нее оформил три онлайн-кредита на ее имя. Общая сумма ущерба составила 42 тысячи рублей.

Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».