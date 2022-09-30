Поиски людей после столкновения катера и лодки на Оке продолжаются: стали известны подробности ЧП Фото: материалы пресс-служб

На реке Ока в Алексине Тульской области продолжают искать двоих пропавших людей, которые находились в моторной лодке. Напомним, вечером 28 сентября лодка столкнулась с буксировочным катером, на месте работали следователи, спасатели и волонтеры.

29 сентября западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье Ф «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».

Как установили следователи, что моторная лодка под управлением жителя Алексина встала на якорь на судовом ходу в акватории Оки. Буксировочный тягач, плывший в это время по реке, наехал на нее, и лодка затонула. Во время крушения на борту находился владелец катера – 48-летний мужчина, а также его пассажир. Оба до сих пор не найдены.

Дно реки с вечера 28 сентября обследуют водолазы. Также стало известно, что 29 сентября спасатели подняли на берег затонувшую лодку, но людей в ней не было.