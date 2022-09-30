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Общество30 сентября 2022 9:45

В Туле утвердили запуск с 3 октября нового атобусного маршрута №5Л

По маршруту будут ходить 2 автобуса со средним интервалом движения в 20 минут
Источник:kp.ru
В Туле утвердили запуск с 3 октября нового атобусного маршрута №5Л

В Туле утвердили запуск с 3 октября нового атобусного маршрута №5Л

Фото: Архив "КП"

29 сентября в управлении по транспорту и дорожному хозяйству Тулы прошло состоялось очередное заседание межведомственной комиссии, на котором рассмотрели заявку на запуск автобусного маршрута № 5Л «Областной роддом – ст-н «Металлург» – Областной роддом».

Напомним, ранее мы уже сообщали, что по просьбам туляков был подготовлен кольцевой маршрут со схемой движения по улицам: 2-й пр-д Гастелло – ул. Ю. Фучика – 1-й пр-д М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – Театральный переулок – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса – 1-й пр-д М. Расковой – ул. Ю. Фучика – 2-й пр-д Гастелло.

2 автобуса со средним интервалом движения в 20 минут начнут ходить по данному маршруту с 3 октября.