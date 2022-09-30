В Туле на проспекте Ленина рядом с поворотом на Скуратовскую с рельсов сошел трамвай Фото: соцсети

Утром 30 сентября в Туле на проспекте Ленина, рядом с поворотом на улицу Скуратовскую с рельсов сошел трамвай. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал, движению остального транспорта трамвай также не создает препятствий.

Однако стоит отметить, что за последнее время это далеко не первый случай, когда трамваи сходят с рельсов: так, 26 сентября с рельсов сошел трамвай на улице Оружейной, до этого, 20 июля - на Зеленстрое.