В Тульской области два артиллерийских снаряда обезвредили спасатели Фото: материалы пресс-служб

29 сентября группа выполнения спецработ Управления противопожарной службы обезвредила 2 артиллерийских снаряда калибром 76 мм и 105 мм. Найдены взрывные устройства были в деревне Фатьяново Белевского района.

Управление МЧС напоминает жителям региона, как поступать, если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.