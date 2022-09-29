Ночью и утром 30 сентября в Тульской области ожидается плотный туман Фото: Архив "КП"

Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает: ночью и утром 30 сентября в Тульской области местами ожидается туман с видимостью 200-700 м.

Региональное управление МЧС России рекомендует жителям региона соблюдать правила личной безопасности и быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.

- Прежде всего - обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

- При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и автомобили с потушенными габаритными огнями.

- При плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным – снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.

В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения. Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности – съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.