В Туле десятки домов останутся без электричества 30 сентября из-за плановых работ Фото: Архив "КП"

30 сентября несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети.

Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор, ошиновку кабеля и другие работы.

В результате света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Кирова, 26 к.1, 26 к.2, 28, 30, 32, 125-а, 115, 144-156 (чётн.), 121-131 (нечётн.); ул. Декабристов, 55-75 (нечётн.), 82-108 (чётн.), 68;

с 09:00 до 17:00 - пр-т Ленина, 118, 120, 120-а; Калужское ш., 3; ул. Коминтерна, 1, 4, 6, 11; ул. Советская, 4; ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Газовая, 33-47 (нечётн.); пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29; ул. Ивано Франко, 23-49 (нечётн.), 12-48 (чётн.); ул. Ватутина, 4-50 (чётн.), 5-49 (нечётн.); ул. Щепкина, 20-50 (чётн.); ул. Щепкина, 2-18 (чётн.); ул. Газовая, 40, 42; ул. Ватутина 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.); Епифанское ш., 37-57 (нечётн.); ул. Ив.Франко 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10; ул. Газовая 40, 42; ул. Ушинского, 14-а, 14-б, 14-38 (чётн.), 30- а, 30-б, 30-г, 36-а, 40-а, 40-б, 50; ул. Кауля, 18; ул. Севастопольская, 4-14 (чётн.); ул. Кутузова, 133-149 (нечётн.), 141-а; ул. Бабякина, 1; ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.); ул. Бункерная, 71; ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7; ул. Прудная, 1-20; ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.); ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.); ул. Волкова, 26, 29, 39, 30; ул. Подъёмная, 16; ул. Газовая, 14, 15; ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.); ул. Стахановская, 12, 15; Епифанское ш., 17; пр-зд Большой, 6-30 (чётн.), 3-27, 27-а (нечётн.), 19-а, 22-а, 14-а; Мясново: 12-й пр-зд, 13-21 (нечётн.), 14-20 (чётн.), 10; Мясново: ул. Кабакова, 56-74 (чётн.), 53-а, 59, 63; ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6; 9-й пр-зд 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а; ул. Воздухофлотская, 48-54; 11-й пр-зд, 13-а,17-а, 28, 30-а, 32-а,12-а, 10-39; 12-й пр-зд, 9, 11, 11-а, 12, 13,14-а, 22; 10-й пр-зд, 21, 22;

с 09:30 до 13:30 - ул. Набережная, 18-28 (чётн.), 17, 27; ул. Комсомольская, 5, 7; ул. Герцена, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Луначарского, 44-74 (чётн.), 77, 76-а, 66-б; ул. Штыковая, 3;

с 11:00 до 16:00 - ул. Ак. Павлова, 34-а, 34-в, 34-б, 16-38 (чётн.), 21-53 (нечётн.); ул. Рязанская, 3-е, 3-ж, 3-в, 3-к, 3-и; пер. Городской, 48, 48-е, 48-а, 46; пер. Южный, 2-38 (чётн.), 15-35 (нечётн.); пр-зд Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.); ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 49-63 (нечётн.); 4-й Волоховский, 1б.